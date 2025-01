PolyPeptide Group / Schlagwort(e): Expansion

Verdoppelung der Produktionskapazität am Standort Malmö



08.01.2025 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung Verdoppelung der Produktionskapazität am Standort Malmö Baar, 8. Januar 2025 - PolyPeptide Group AG (SIX: PPGN), ein spezialisierter globaler CDMO für peptidbasierte aktive pharmazeutische Wirkstoffe, kündigt die geplante Verdoppelung der Kapazität für die Festphasenpeptidsynthese (SPPS) am Produktionsstandort Malmö, Schweden, an. Die Konstruktionsarbeiten sind bereits im Gang, zusammen mit der unterstützenden Infrastruktur, inklusive einer Tankanlage. PolyPeptide nutzt proprietäre Fertigungstechnologie mit einem integrierten Engineering-Design und fortschrittlicher Automatisierung und Prozesssteuerung zur Sicherstellung hoher Produktivität, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Mit einem modularen Ansatz soll die Bereitstellung beschleunigt und gleichzeitig die Flexibilität zur Gewährleistung einer hohen Auslastung erhöht werden. Als Teil des am 13. August 2024 kommunizierten mittelfristigen Ausblicks plant PolyPeptide am Standort rund EUR 100 Mio. zu investieren und rund 100 permanente neue Stellen zu schaffen. Die zusätzliche Produktionskapazität dient hauptsächlich der Erfüllung einer der grossen kommerziellen Vereinbarungen, die PolyPeptide zu einem früheren Zeitpunkt kommuniziert hat. Sie bezieht sich auf eine der Wachstumsinitiativen im mittelfristigen Ausblick, der bis 2028 die Verdoppelung des für 2023 rapportierten Umsatzes zum Ziel hat. Dabei sind Investionen (Capex) in Höhe von 15% bis 20% des Umsatzes zur Sicherstellung der Kapazität, auch über 2028 hinaus, geplant. Juan José González, CEO von PolyPeptide: "Die grossvolumige Kapazitätserweiterung in Malmö ermöglicht es uns, die langjährige Zusammenarbeit mit einem wichtigen GLP-1 Kunden weiter zu vertiefen. Mit Unterstützung unserer Kunden machen wir bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie für das Erreichen der Mittelfristziele gute Fortschritte." Kontakt PolyPeptide Group AG Michael Stäheli Head of Investor Relations & Corporate Communications michael.staeheli@polypeptide.com T: +41 43 502 0580 Über PolyPeptide PolyPeptide Group AG mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften («PolyPeptide») ist ein fokussierter Auftragsentwickler und -hersteller (CDMO) für peptid- und oligonukleotidbasierte aktive pharmazeutische Wirkstoffe. Durch die Unterstützung seiner Kunden, hauptsächlich Pharma- und Biotech Unternehmen, trägt PolyPeptide zur Gesundheit von Millionen von Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt bei. PolyPeptide bietet Produkte und Dienstleistungen vom präklinischen bis zum kommerziellen Stadium an, einschliesslich Generika. Die Pipeline mit aktiven Kundenprojekten spiegelt die Möglichkeiten wider, die sich durch die Entwicklung neuartiger Arzneimitteltherapien zur Bekämpfung sowohl weit verbreiteter als auch seltener Krankheiten ergeben. PolyPeptide, deren Anfänge ins Jahr 1952 zurückreichen, betreibt heute ein globales Netzwerk von sechs GMP-zertifizierten Produktionsanlagen in Europa, den USA und Indien. Die Aktien von PolyPeptide (SIX: PPGN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter polypeptide.com . @PolyPeptide - folgen Sie uns auf LinkedIn Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen Diese Medienmitteilung wurde von der PolyPeptide Group AG erstellt und enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen wesentlich von den in dieser Mitteilung ausgedrückten oder implizierten abweichen. Insbesondere die Aussagen im Zusammenhang mit dem mittelfristigen Ausblick stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar und sind keine Garantie für zukünftige finanzielle Leistungen. Die tatsächlichen Geschäftsergebnisse der Gruppe können erheblich von den im mittelfristigen Ausblick dargelegten Ergebnissen abweichen. Investoren sollten sich daher nicht unangemessen auf die Aussagen im Zusammenhang mit dem mittelfristigen Ausblick verlassen. PolyPeptide Group AG stellt die Informationen in dieser Mitteilung zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze oder Regulierungen vorgeschrieben.



