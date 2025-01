Der Preis für Rohöl der Sorte WTI stieg am Mittwoch im asiatischen Handel auf knapp 74,15 US-Dollar - Die US-Rohöllagerbestände sind laut API in der vergangenen Woche um 4,022 Millionen Barrel gesunken. - Ölhändler bereiten sich auf das FOMC-Protokoll am Mittwoch vor dem US-NFP-Bericht für Dezember vor. - Die US-Rohölsorte West Texas Intermediate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...