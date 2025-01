Amazon gibt weiter mächtig Gas, was sein Engagement im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) angeht. Die Cloud-Computing-Sparte Amazon Web Services (AWS) will in hohem Umfang im US-Bundesstaat Georgia investieren. Rund elf Milliarden Dollar sollen dort in den Ausbau der Infrastruktur für Cloud-Computing und KI-Technologien gesteckt werden."Die Investitionen in Butts und Douglas werden voraussichtlich Hunderte von Arbeitsplätzen schaffen und Georgias Position als Zentrum für bahnbrechende digitale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...