Das Instrument J4Q5 JE00BLR94N79 INVINITY ENER.SYS EO -,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.01.2025 und ex Kapitalmassnahme am 09.01.2025The instrument J4Q5 JE00BLR94N79 INVINITY ENER.SYS EO -,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.01.2025 and ex capital adjustment on 09.01.2025Das Instrument 9LH FR0012821916 HIPAY GROUP INH. EO 4,- EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.01.2025The instrument 9LH FR0012821916 HIPAY GROUP INH. EO 4,- EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.01.2025