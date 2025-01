The following instruments on XETRA do have their first trading 08.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.01.2025Aktien1 CA14306B1076 Carlton Precious Inc.2 MHY460021535 JX Luxventure Group Inc.3 CA8139211038 Secure Waste Infrastructure Corp.Anleihen1 CA06368L5G77 Bank of Montreal2 XS2937298912 European Bank for Reconstruction and Development3 USP69895AB94 Multibank Inc.4 FR0128690742 Frankreich, Republik5 US44891CDL46 Hyundai Capital America6 XS2972044163 Landwirtschaftliche Rentenbank7 NL0015002CO2 Niederlande, Königreich der8 NO0013262378 Remagruppen BidCo 2 AB9 USC18478AB03 Canadian Natural Resources Ltd.10 US207597ET86 Connecticut Light & Power Co.11 FR001400WK79 Crédit Agricole S.A.12 XS2975081303 Kreditanstalt für Wiederaufbau13 USQ6535DCF98 National Australia Bank Ltd.14 USQ6535DCJ11 National Australia Bank Ltd.15 US63253QAL86 National Australia Bank Ltd. [New York Branch]16 XS2974139292 Nationwide Building Society17 DE000BU0E246 Deutschland, Bundesrepublik