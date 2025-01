Stonebranch stärkt seine Partnerschaft mit SAP durch eine zertifizierte Integration für RISE mit SAP S/4HANA Cloud und ermöglicht so die Automatisierung von Unternehmen in hybriden IT-Umgebungen.

Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen für die Orchestrierung und Automatisierung von Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass sein Universal Connector for SAP die SAP-Zertifizierung für die Integration in RISE mit SAP S/4HANA Cloud erhalten hat. Die Integration hilft Unternehmen, automatisierte Arbeitslasten über alle SAP-Anwendungen hinweg und darüber hinaus zentral zu koordinieren.

"Unsere langjährige Partnerschaft mit SAP spiegelt unser Engagement wider, Unternehmen mit ausgeklügelten Automatisierungslösungen zu unterstützen", sagte Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Diese Zertifizierung für SAP RISE mit SAP S/4HANA Cloud stärkt unsere Fähigkeit, hybride IT-Umgebungen zu unterstützen, indem sie eine zentralisierte Automatisierung und eine beispiellose Beobachtbarkeit für geschäftskritische Abläufe bietet."

Der im SAP Store erhältliche Universal Connector for SAP ist eine funktionsreiche Direktintegration zwischen dem Stonebranch Universal Automation Center (UAC) und SAP RISE mit SAP S/4HANA Cloud. Diese Zertifizierung baut auf den zahlreichen bestehenden SAP-Automatisierungsintegrationen von Stonebranch auf, einschließlich der zuvor zertifizierten Integration für SAP S/4HANA. Durch die Nutzung dieser Integrationen können Organisationen:

Die Komplexität reduzieren und eine durchgängige Transparenz von SAP S/4HANA Cloud-Workloads und Nicht-SAP-Workloads erreichen.

Lokale, Cloud- und Container-Systeme zentral automatisieren.

Umsetzbare Erkenntnisse durch systemweite Business Intelligence, Analysen und Beobachtbarkeit gewinnen.

Nahtlos Daten zwischen SAP-Anwendungsservern, Nicht-SAP-Servern und Cloud-Plattformen übertragen.

Das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) hat bestätigt, dass die Integrationssoftware für Stonebranch UAC v7.7 mithilfe von Standard-Integrationstechnologien in RISE mit SAP S/4HANA Cloud integriert werden kann.

Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen von Unternehmen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine ausgefeilte Echtzeit-Automatisierung von Geschäftsdiensten verwandeln. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit UAC können Unternehmen Workloads und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und -silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch arbeitet für einige der weltweit größten Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.

SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright. Alle anderen erwähnten Produkt- und Dienstleistungsnamen sind die Marken der jeweiligen Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250107947585/de/

Contacts:

Scott Davis

Chief Marketing Officer, Stonebranch

scott.davis@stonebranch.com