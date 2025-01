Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, präsentierte auf der CES 2025 eine kühne Vision für die Zukunft, die von künstlicher Intelligenz angetrieben wird, und stellte mit dem neuen TriChroma LED-Fernseher und dem atemberaubenden 136-Zoll-MicroLED-Display bahnbrechende Fortschritte in der Display-Technologie sowie Lösungen für intelligentes Wohnen vor.Führend auf dem globalen TV-MarktHisense blickt auf mehr als 55 Jahre Innovation zurück und definiert die Möglichkeiten weiterhin branchenübergreifend neu - von Home Entertainment bis hin zu Smart Living. Das Unternehmen verstärkt sein Engagement, ein führendes Technologieunternehmen aufzubauen, und liefert gleichzeitig praktische Lösungen, die den Alltag verbessern.Das Jahr 2024 markiert einen Meilenstein für Hisense und festigt seine Führungsposition auf dem globalen TV-Markt. Im 3. Quartal erzielte das Unternehmen unglaubliche 63,4 % des weltweiten TV-Liefervolumens in der Kategorie von 100 Zoll und mehr, was seine Dominanz auf dem Markt für Großbildschirme widerspiegelt. Hisense erntet auch die Früchte seiner Premium-TV-Strategie und belegt mit einem weltweiten Marktanteil von 24 % im dritten Quartal den zweiten Platz bei High-End-Fernsehern. Darüber hinaus haben sich die Produkte von Hisense führende Positionen in mehreren internationalen Märkten gesichert und sind in die Top 3 aufgestiegen. Dieser Erfolg beruht auf strategischen Investitionen in Spitzentechnologie.Eine Vision für die Zukunft mit Hilfe von KIKünstliche Intelligenz steht im Mittelpunkt der Strategie von Hisense, Technologie intuitiver und effektiver zu gestalten. Die firmeneigene Hi-View AI Engine ermöglicht Echtzeit-Optimierungen für die Bild- und Tonqualität. Durch diese fortschrittliche Funktionalität können Benutzer ihre Fernseher auf neue Weise nutzen, von personalisierten Inhaltsempfehlungen bis hin zu nahtlosen Abfragen und der Entdeckung von Unterhaltungsangeboten.Dieser Fokus auf intelligentes Design bringt Innovationen in den Haushalt, von Displays bis hin zu Geräten, und sorgt für ein außergewöhnliches Kundenerlebnis. Von Geräten, die Rezepte vorschlagen, bis hin zu Klimaanlagen, die sich in Smart-Home-Ökosysteme integrieren lassen, schafft das Unternehmen intelligentere, effizientere Umgebungen für Verbraucher auf der ganzen Welt.Revolutionierung der Display-TechnologieHisense arbeitet weiterhin daran, innovativ zu sein, sich anzupassen und Produkte zu liefern, die die Erwartungen der Verbraucher übertreffen, und definiert neu, was Verbraucher von der Zukunft der Bildschirme erwarten. Diese neue RGB Local Dimming Display-Technologie nutzt unabhängige rote, grüne und blaue LED-Chips für unübertroffene Helligkeit, Kontrast und Farbpräzision und erreicht bis zu 97 % des BT.2020-Farbraums.Ergänzt wird dies durch das neue 136-Zoll-MicroLED-Display, das selbstemittierende Präzision auf Pixelebene bietet und eine Helligkeit von bis zu 10.000 Nits mit lebendiger, lebensechter Darstellung kombiniert. Diese Innovation übertrifft nicht nur bestehende Standards, sondern stellt auch die Weichen für das nächste Jahrzehnt der Display-Entwicklung.Vertrauensbildung durch PartnerschaftenPartnerschaften bleiben ein zentraler Bestandteil der globalen Wachstumsstrategie von Hisense. Hisense setzt sich durch seine langjährige Partnerschaft mit der FIFA und sein jüngstes Sponsoring der FIFA Club-Weltmeisterschaft 2025 weltweit dafür ein, Menschen die Sportereignisse näherzubringen, die sie lieben.In Zusammenarbeit mit der FIFA kündigte Hisense auch die erste globale Markenkampagne für dieses spannende Turnier mit dem Thema "Own the Moment" an. Sie soll Menschen dazu inspirieren, das Leben voll und ganz zu genießen, indem sie jeden Moment bewusst wahrnehmen und selbstbewusst und entschlossen an Herausforderungen, Leistungen oder bedeutenden Momenten im Leben herangehen. Hisense hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Fans auf der ganzen Welt bedeutungsvollere und unterhaltsamere Momente zu verschaffen und Hisense als führendes Unternehmen in der Bereitstellung von technologischen Spitzenleistungen zu etablieren. Hisense wird die erste Marke sein, die die FIFA Club World Cup 2025 Trophäe an ihrem Stand auf der CES 2025 am 7. Januar 2025 vorstellen wird.Von der verblüffend realistischen Display-Technologie bis hin zu KI-gesteuerten Geräten und Energielösungen löst Hisense sein Versprechen ein, das Leben durch Innovation zu verbessern.Sehen Sie die neuesten Innovationen von Hisense auf der CES 2025 vom 7. bis 10. Januar im LVCC, Central Hall, Stand 16625. Weitere Informationen finden Sie auf der globalen Hisense-Website (https://global.hisense.com/).Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Laut Omdia rangiert Hisense weltweit auf Platz 2 bei den TV-Lieferungen insgesamt und auf Platz 1 bei den 100'-TVs und mehr. Das Unternehmen hat schnell expandiert und ist in mehr als 160 Ländern tätig. Es ist spezialisiert auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2592122/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2592121/image_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2592123/image_3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-stellt-auf-der-ces-2025-die-vision-einer-ki-zukunft-vor-302345479.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5944641