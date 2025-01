NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse von 195 auf 225 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ziele des Börsenbetreibers im Bereich Softwarelösungen für 2026 erschienen erreichbar, da sie keine steigenden Marktanteile beinhalteten, schrieb Analyst Tom Mills in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Weitergehende Hoffnungen - etwa auf eine höhere Marktdurchdringung in den USA - könnten sich allerdings als schwieriger zu erreichen erweisen. Mills sieht den Erfolg dieses Bereichs mit Blick auf die Übernahme von Simcorp 2023 als entscheidend für einen weiteren Kursanstieg der Aktie./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2025 / 14:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005810055