Die Rally von D-Wave, Rigetti und Co hat am Dienstag ein jähes Ende genommen. D-Wave, Quantum Computing und Rigetti verloren nachbörslich jeweils 13 Prozent, die Aktie von IonQ büßte elf Prozent ein. Der Grund: Nvidia-CEO Jensen Huang sieht den Hype ums Quantencomputing skeptisch."Wenn man sagt, in 15 Jahren könnten sehr nützliche Quantencomputer existieren, wäre das wahrscheinlich optimistisch", so Huang am Dienstag bei einer Q&A-Runde mit Analysten. 30 Jahre seien eine pessimistische Prognose, ...

