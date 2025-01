Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.385 Punkten berechnet, damit ein Plus von 0,2 Prozent zum Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Heidelberg Materials und Adidas, am Ende Siemens Energy, RWE und Infineon."Die Marktteilnehmer wurden heute bereits vor Handelseröffnung mit einer Reihe an Handelsimpulsen konfrontiert", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Zum einen geht die Befürchtung einer möglichen deflationären Tendenz in China um. Des Weiteren zeigen die Auftragseingänge der deutschen Industrie kein Konsolidierungsbild auf."Die Auftragseingänge sind im vergangenen November um 5,4 Prozent zurückgegangen, während Analysten von einem Rückgang um 0,3 Prozent ausgegangen seien. "Auch die Einzelhandelsumsätze fallen unter den Erwartungen aus und zeigen ein fragiles Wirtschaftsbild in Deutschland auf", so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0330 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9681 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 77,51 US-Dollar; das waren 46 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.