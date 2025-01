Los Angeles - An der kalifornischen Pazifikküste bei Los Angeles ist ein heftiger Waldbrand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden für 30.000 Einwohner Evakuierungen angeordnet. Mindestens 13.000 Gebäude sind demnach durch den Brand bedroht.Betroffen sind vor allem die Pacific Palisades im Westen von Los Angeles. Die Feuerwehr teilte mit, dass die Brandbekämpfung dort weiter eine große Herausforderung sei. Der Waldbrand habe sich über 2.921 Hektar ausgebreitet und sei "zu 0 Prozent eingedämmt", hieß es. Starke Windböen von bis zu 60 Meilen pro Stunde (ca. 97 km/h) würden im Laufe des Tages erwartet - das könnte zu einer weiteren Ausbreitung des Feuers führen.Neben dem Brand in den Palisades wurden auch zwei weitere Brandherde im Los Angeles County erfasst: Ein etwa 100 Hektar großes Feuer nördlich von San Fernando und eines in Altadena, was innerhalb weniger Stunden auf 1.000 Hektar angewachsen ist.