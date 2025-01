EQS-News: Ringmetall SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

Ringmetall expandiert über Zukauf in skandinavischen Markt für Bag-in-Box-Systeme



Hersteller von Bag-in-Box-Systemen mit Spezialisierung auf Gebinde für Molkereierzeugnisse

Umsatzzuwachs von rund 4 Mio. EUR bei EBITDA-Marge auf durchschnittlichem Konzernniveau München, 8. Januar 2025 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat sich mit der bisherigen Eigentümerfamilie über den Erwerb sämtlicher Unternehmensanteile an der Hutek Oy geeinigt. Der in Nastola, Finnland, ansässige Produzent von Bag-in-Box-Systemen wird mit Wirkung zum 8. Januar 2025 in die Ringmetall Gruppe integriert. Hutek wurde als finnisches Familienunternehmen im Jahr 1988 gegründet und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Kunststoffindustrie. Das Unternehmen ist auf die Herstellung und Vermarktung ökologischer Bag-in-Box-Verpackungslösungen spezialisiert. Neben hochwertigen Verpackungslösungen vor allem für Molkereierzeugnisse umfasst das Portfolio von Hutek auch den Vertrieb von Novocold-Getränkedispensern und den Vertrieb von Technibag-Abfüllmaschinen für Bag-in-Box-Verpackungen in Skandinavien. Mit rund 15 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 4 Mio. EUR bei einer im Vergleich zur Ringmetall Gruppe durchschnittlichen EBITDA-Marge. "Mit der Übernahme von Hutek ist uns im Bereich Bag-in-Box-Systeme ein wichtiger Expansionsschritt in attraktive Märkte Nordeuropas gelungen. Mit dem erfahrenen Team von Mitarbeitenden wollen wir weiter in Skandinavien wachsen und werden gleichzeitig konzernweit von der Expertise des Unternehmens profitieren", freut sich Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE. "Einmal mehr unterstreicht diese Akquisition gleichzeitig, dass derartige Transaktionen ein integraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells sind. Wir sind inzwischen ein bevorzugter Partner für Mittelständler und Familienunternehmer, die ihr Unternehmen in gute Hände abgeben wollen. Wir freuen uns daher auf ein spannendes Jahr 2025." Die Veröffentlichung vorläufiger Zahlen zum Geschäftsverlauf 2024 sowie eines Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2025 plant das Unternehmen für den 6. Februar 2025. Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de . Kontakt: Ingo Middelmenne

Investor Relations

Ringmetall SE

Telefon: +49 (0 )89 45 220 98 12

Mobil: +49 (0 )174 90 911 90

E-Mail: middelmenne@ringmetall.de

Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien, der Türkei sowie China und den USA vertreten. 2023 erwirtschaftete Ringmetall mit 867 Mitarbeitenden einen Konzernumsatz von 181,6 Millionen Euro.



