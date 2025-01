Der Absatz von Elektrofahrzeugen ist in Deutschland ist binnen zwei Jahren deutlich zurückgegangen. Der Anteil an allen Neuzulassungen sank von zuvor 18,4?% (2023) auf 13,5?% (2024). Parallel dazu erodierte auch der Lithiumpreis um gut 85 %. Seit dem letzten Quartal zeigt sich aber eine Stabilisierung. Erste Parteien fordern die zudem Wiedereinführung der Umweltprämie. Ist das die Glocke zum Einstieg?

Der Absatz von Elektrofahrzeugen in Deutschland ist nach der schrittweisen Reduzierung und dem letztendlichen Auslaufen der staatlichen Umweltprämie ab 2023 deutlich zurückgegangen und auch in 2024 weiter gefallen. Erste Parteien fordern die nun Wiedereinführung der Umweltprämie nach der Bundestagswahl. In Deutschland wurden 2024 rund 380.000 reine Elektrofahrzeuge neu zugelassen, was einem Rückgang von etwa 27,5?% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anteil der Elektroautos an allen Neuzulassungen sank von 18,4?% im Jahr 2023 auf 13,5?% im Jahr 2024. Parallel dazu erodierte auch der Lithiumpreis um gut 85 %. Seit dem letzten Quartal zeigt sich aber eine Stabilisierung.

Zurück ins Jahr 2021 - Kommt nun ein neuer Lithium-Hype?

Wer die Energiewende zu Ende denkt, braucht Lithium. Denn das weiße Metall ist ein zentraler Rohstoff für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, welche in E-Mobilen und anderen elektrischen Geräten verwendet werden. Auch nach dem Wahlsieg von Donald Trump bleibt die Energiewende ein treibender Innovationsfaktor in den Industriestaaten. Zumal mit Elon Musk der Gründer und Großaktionär von Tesla, dem zweitgrößten Elektroautohersteller der Welt, ein enger Berater des desginierten Präsidenten ist. Dabei ist der Energiehunger durch immer mehr Elektrifizierung - von HighTech über Künstliche Intelligenz bis zur Krypto-Spielwiese, was jetzt sogar als strategische "Reserve-Währung" durchgeht - kaum zu Stillen. Nur mit vorausschauenden Energieproduktions- und Speicherkonzepten lassen sich die Herausforderungen in einem immer weiterwachsenden Strommarkt meistern. Das sind die Vorgaben in einer disruptiven Welt.

Große Automobilhersteller wie General Motors oder Ford bauen ihre Produktionskapazitäten für EVs beständig aus, der E-Visionär Tesla ist aber in den USA mit über 30 % Marktanteil noch führend. Insgesamt bleibt der Lithiumbedarf also hoch, auch wenn die Verkaufszahlen aktuell etwas stocken. Nicht zu vergessen, bleibt Lithium neben EVs auch unverzichtbar für Energiespeichersysteme, die im Bereich erneuerbarer Energien wie Solar- und Windkraft eingesetzt werden. Diese Batterien helfen, Strom aus diesen Quellen zu speichern, was zur Stabilisierung des Stromnetzes beiträgt und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert. Wann liegt das Angebot also deutlich unter der Nachfrage? Der Zeitpunkt könnte schon näher liegen als der Markt glaubt.

Chariot Corporation und SQM: Wyoming versus Chile

Denkt man an die regulatorischen Flottenvorgaben in der EU, so könnten die niedrigen Lithium-Preise in den nächsten Monaten schon wieder schnell Geschichte sein. Zum einen mangelt es an neuen Minenbetrieben, zum anderen haben sich die großen Hersteller wegen des Preisverfalls auf niedrigere Kapazitäten eingestellt. In Nordamerika hat man die Zeichen der Zeit erkannt und entwickelt die heimischen Projekte weiter, denn die Nachfrage nach dem Batteriemetall Lithium steigt in den USA ungeachtet des Wahlausgangs für Donald Trump. Auch die Explorationsaktivität ist ungebrochen: Unternehmen aus der ersten und zweiten Reihe entwickeln Projekte und arbeiten mit Hochdruck an der Ausweitung der Lithiumproduktion im eigenen Land. Investoren blicken auf die Lithium-Vorkommen in Oregon, Nevada und Wyoming.

Das australische Unternehmen Chariot Corp. (0,065 EUR; FRA: CHRTF; ISIN: AU0000294498) entwickelt des Lithium-Projekt "Black Mountain" im Bundesstaat Wyoming. Das aktuelle Bohrprogramm, so erläutert CEO Pathmanathan, wird sich auf die beiden südlichen Pegmatit-Aufschlüsse konzentrieren, die eine hohe Fraktionierung aufweisen und Spodumen an der Oberfläche enthalten. Er möchte schnell und kosteneffizient eine Lithiumressource im kleinen Maßstab ausweisen, mit einem Vertrauensniveau der "inferred"-Kategorie nach JORC 2012-Standard. Das Ziel ist ...

