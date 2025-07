DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

ALEPH ALPHA - Aleph Alpha holt sich zwei namhafte Verstärkungen an Bord. Mit den IT-Managern Reto Spörri von der Schwarz-Gruppe und Ilhan Scheer von Accenture will das deutsche KI-Startup so schnell wie möglich auf einen trittfesten Wachstumspfad einschwenken, sein Produktportfolio ausbauen und neue Kunden gewinnen. Dafür wird neben dem Gründer und amtierenden Vorstandsvorsitzenden Jonas Andrulis künftig der gebürtige Schweizer Spörri als Co-Chef die Geschicke leiten. Andrulis soll das Gesicht nach Außen, Spörri die organisierende Kraft im Inneren werden. Innerhalb der Schwarz-Gruppe, die hinter den Einzelhändlern Lidl und Kaufland steht und die anteilsmäßig an Aleph Alpha beteiligt ist, gilt er als einer der besten Manager. (FAZ)

AMAZON - Amazon Web Services (AWS) schließt sein Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Schanghai. Das 2018 gegründete Zentrum war Amazons einziges KI-Forschungsinstitut außerhalb der USA. Es galt als Leuchtturmprojekt in der Zusammenarbeit mit der boomenden Tech-Szene und Entwicklern in China. Unter anderem wurde dort die Open-Source-Programmierbibliothek Deep Graph Library mitentwickelt. Amazon bestätigte dem Handelsblatt, dass das Labor "als Teil einer umfassenderen globalen Anstrengung bei AWS" geschlossen werde. "Nach einer gründlichen Überprüfung unserer Organisation, unserer Prioritäten und der Frage, worauf wir uns in Zukunft konzentrieren müssen, haben wir die schwierige geschäftliche Entscheidung getroffen, einige Stellen in bestimmten AWS-Teams abzubauen", sagte Amazon-Sprecher Brad Glasser. (Handelsblatt)

BYD - Der chinesische Elektroautohersteller BYD hat Berichte zurückgewiesen, wonach das Unternehmen für seinen Produktionshochlauf in Europa zunächst die Türkei und nicht Ungarn bevorzugt. "Das ist so nicht richtig", sagte Europachefin Maria Grazia Davino Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility. "Es bleibt bei dem, was wir angekündigt haben: Die Produktion wird in diesem Jahr in unserem neuen ungarischen Werk in Szeged hochgefahren." Angeblich soll BYD wegen der niedrigeren Arbeitskosten der Türkei den Vorzug vor Ungarn geben. Die Massenproduktion im neuen Werk in Ungarn werde bis 2026 verschoben und die Fertigung mindestens in den ersten zwei Jahren mit geringerer Kapazität als bislang geplant gefahren, so hieß es. BYD baut für eine Milliarde Dollar auch in Manisa im Westen der Türkei ein neues Werk. (Tagesspiegel)

ALL INCLUSIVE FITNESS - Im wachsenden deutschen Fitnessmarkt entstehen immer größere Studioketten. Aktuell übernimmt der nach Mitgliedern fünftgrößte deutsche Anbieter All Inclusive Fitness den Konkurrenten Fit Star. "Wir wollen aggressiv weiterwachsen und bis 2028 mit einer Million Kunden zu den drei größten Anbietern in Deutschland gehören", sagte All-Inclusive-Fitness-Chef Stephan Schulan dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

