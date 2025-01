Unterföhring (ots) -Amira Aly moderiert sich durch Mehl und Zucker. Pierre Littbarski plant Weltmeisterliches am Backofen. Nadine Angerer hält den Teig sicher im Spiel. Und Ella Endlich tauscht Mikrofon gegen Schneebesen. In der SAT.1-Backstube laufen die Öfen warm: Deutschlands beliebte Back-Show "Das große Promibacken" startet in eine neue Staffel. Ab Mittwoch, 19. Februar, um 20:15 Uhr in SAT.1, backen und rühren in diesem Jahr gleich zehn Prominente um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck. Wer zaubert 2025 die perfekten Backkreationen? Und wessen Kuchen fällt am Ende in sich zusammen?Diese zehn Prominente schwingen den Schneebesen:- Moderatorin Amira Aly- Model und Entertainer Bruce Darnell- Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski- Sängerin Ella Endlich- Ehemalige Torhüterin Nadine Angerer- Schauspielerin Manuela Wisbeck- Comedian Maxi Gstettenbauer- Sängerin Senna Gammour- Schauspieler Steffen Groth- Schlagerstar Vincent GrossWer überzeugt die Jury rund umTortenvirtuosin Bettina Schliephake-Burchardt und Sterne-Pâtissier Christian Hümbs mit Geschmack, Kreativität und handwerklichem Können? Moderiert wird der süße Wettstreit von Enie van de Meiklokjes."Das große Promibacken" digital: Rezepte und Highlights zur Show finden Fans auf www.das-grosse-promibacken.de sowie auf YouTube, Facebook und Instagram @dasgrossebacken.Staffel 9 von "Das große Promibacken", erstmals mit acht Folgen, produziert von BBC Studios Germany, ab 19. Februar 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und jederzeit kostenlos auf JoynPressekontakt:Luisa HollmannContent CommunicationsTel.: +49 (0) 89 9507 1185luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingElisa TaupertTel.: +49 (0) 89 9507 1170elisa.taupert@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5944812