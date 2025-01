Ein neues Jahr hat begonnen und es ist nun schon über zwei Jahre her, dass ChatGPT für eine Revolution im Bereich der Künstlichen Intelligenz sorgte. Was an der Börse etliche Fantasien antrieb, kam auch mit einigen Schattenseiten daher, und das nicht nur in ethisch-moralischer Hinsicht. Eine dunkle Zukunft zeichneten viele Marktakteure auch für die Google-Mutter Alphabet.Die feste Erwartung war zunächst, dass die Google-Suche durch den Erfolgszug von KI schwer in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. In der Folge ging es mit der Aktie von Alphabet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...