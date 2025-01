Zürich - Der Detailhandel in der Schweiz dürfte 2025 nur verhalten zulegen und damit in ähnlichem Rahmen wachsen wie im Vorjahr. Der starke Anstieg der Krankenkassen-Prämien dürfte die Kaufkraft der Konsumenten schmälern. Der Ausblick auf den Schweizer Detailhandel im laufenden Jahr ist «verhalten optimistisch», wie es in dem am Mittwoch veröffentlichten «Retail Outlook 2025» der UBS heisst. Denn die Reallöhne dürften gemäss den Prognosen der Bank ...

