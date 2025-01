FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.01.2025 - 11.00 am- BERENBERG CUTS CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 190 (210) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 130 (150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS PAN AFRICAN RESOURCE PRICE TARGET TO 42 (45) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RAINBOW RARE EARTHS PRICE TARGET TO 35 (38) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RESOLUTE MINING PRICE TARGET TO 30 (35) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WHEATON PRECIOUS METALS TARGET TO 5700 (5800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS YELLOW CAKE PRICE TARGET TO 712 (722) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 890 (850) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 210 (190) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6400 (6000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES THARISA PRICE TARGET TO 140 (120) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS CVC CAPITAL TO 'NEUTRAL' (BUY) - CITIGROUP CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 73 (75) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP REINITIATES TATE & LYLE WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 725 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES KIER GROUP PRICE TARGET TO 235 (200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CVC CAPITAL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 22 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HAYS PRICE TARGET TO 110 (130) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 10900 (11250) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 260 (255) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 160 (140) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ASHMORE GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 170 (220) PENCE - JEFFERIES RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 9500 (8300) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 152 (155) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 194 (192) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'UW' (EW) - PRICE TARGET 9600 (8700) PENCE - PANMURE LIBERUM RAISES NEXT PLC TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 11500 (9300) PENCE - RBC CUTS HAYS PRICE TARGET TO 105 (110) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 445 (460) PENCE - 'OUTPERFORM' - REDBURN REINITIATES RELX WITH 'BUY' - PRICE TARGET 4500 PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob