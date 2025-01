TeamViewer (TMV) schloss das Geschäftsjahr 2024 mit einer bemerkenswerten Leistung ab und meldete einen vorläufigen Umsatz von ca. 671 Mio. EUR (+9% in konstanten Währungskursen; ggü. Vorjahr), der das obere Ende der Prognose (662 Mio. EUR - 668 Mio. EUR) übertraf. Das Transaktionsvolumen für das Gesamtjahr erreichte 700 Mio. EUR, was auf die starke Dynamik bei großen Enterprise- und Frontline-Geschäften im 4. Quartal zurückzuführen ist. Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 44% bleibt unverändert, was die operative Effizienz bestätigt. Das BUY-Rating bleibt unverändert und das Kursziel wird leicht von EUR 14,10 auf EUR 14,80 angehoben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TeamViewer%20AG