Frankfurt/Main - Die Lufthansa Group will im Jahr 2025 rund 10.000 neue Mitarbeiter einstellen, und damit rund ein Viertel weniger als im letzten Jahr.Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, werden über 2.000 Flugbegleiter, mehr als 1.400 Bodenmitarbeiter für die "Ground Operations" und rund 1.300 Technik-Experten gesucht. Für die administrativen Bereiche werden konzernweit insgesamt etwa 1.200 Beschäftigte gesucht, außerdem rund 800 Piloten.Mehr als die Hälfte aller Einstellungen sollen in Deutschland erfolgen. Über 2.000 Mitarbeiter sollen allein bei Lufthansa Technik starten. Austrian Airlines und Eurowings suchen jeweils etwa 700 Beschäftigte, bei der eigentlichen Lufthansa Airlines werden 2025 rund 1.200 Menschen gesucht, wobei der Fokus auf dem operativen Bereich liegen soll.Im vergangenen Jahr waren konzernweit noch rund 13.000 Mitarbeiter eingestellt worden, in den vergangenen drei Jahren waren es insgesamt über 30.000. Insgesamt arbeiten aktuell mehr als 100.000 Beschäftigte in über 90 Ländern in der Lufthansa Group. Pro Jahr gehen nach Unternehmensangaben konzernweit 350.000 Bewerbungen ein.