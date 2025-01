ROCHESTER, New York (IT-Times) - Die US-Personalsoftware-Plattform Paychex gab eine Akquisition bekannt und übernimmt in einer Milliardentransaktion den Kontrahenten Paycor HCM. Paychex Inc. (Nasdaq: PAYX, ISIN:US7043261079) kündigte am 7. Januar 2025 an, eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von...

Den vollständigen Artikel lesen ...