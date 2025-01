Nach Berechnungen von Agora Energiewende lag die relative Marktwertigkeit von Solarstrom im erzeugungsgewichteten Jahresmittel 2024 bei 60 Prozent des durchschnittlichen Börsenpreises - im Vorjahr waren es noch 76 Prozent. Die Analyse zeigt auch, dass sich Dunkelflauten kaum auf die Verbraucherpreise auswirken. Der Photovoltaik-Zubau schlägt sich immer stärker in den Day-Ahead-Preisen an der Strombörse nieder. So war Strom 2024 im Jahresschnitt um 19 Uhr 73 Euro pro Megawattstunde teurer als um 14 Uhr. Im Vorjahr lag der Preisunterschied noch bei 66 Euro pro Megawattstunde. Das geht aus dem Bericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...