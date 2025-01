FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Just Eat Takeaway auf "Buy" belassen. Der abgeschlossene Verkauf der Grubhub-Beteiligung habe wohl wenig Einfluss auf die Aktie, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser erlaube es dem Essenslieferdienst aber, seine Investitionen auf die Kernmärkte zu fokussieren und sein finanzielles Standing zu verbessern./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0012015705