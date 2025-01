MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP vor Zahlen zum Schlussquartal 2024 auf "Add" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Dies dürfte für den Software-Entwickler solide gewesen sein, schrieb Analyst Knut Woller in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Nach der Veröffentlichung des Zahlenwerks werde er die Bewertung auf Basis der Schätzungen für 2026 anpassen, woraus nach aktuellem Stand eine Anhebung des Kursziels auf 265 Euro resultieren dürfte./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 12:12 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007164600