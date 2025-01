Finanztermine am 9. JanuarVon Jahreszahlen großer Konzerne wie Sika und VAT bis hin zu Konjunkturdaten wie der deutschen Industrieproduktion - der Tag hält entscheidende Einblicke bereit. TERMINE UNTERNEHMEN06:00 CHE: Sika AG, Jahresumsatz06:30 CHE: VAT, Jahresumsatz07:15 CHE: SNB, Jahreszahlen (vorläufig)07:30 DEU: About You, Q3-Zahlen10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 11/2413:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q1-Zahlen17:45 NLD: Airbus, ...

