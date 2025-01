HACKENSACK, NJ / ACCESSWIRE / 8. Januar 2025 / Champions Oncology, Inc. (NASDAQ: CSBR), eine führende technologiegestützte Organisation im Bereich der onkologischen Forschung, die spezielle Testdienstleistungen anbietet, kann mit Freude über wesentliche Fortschritte in seinem bioanalytischen Leistungsportfolio berichten. Im Wesentlichen geht es um den Ausbau des Leistungsspektrums durch die Einbindung einer Reihe von globalen Durchflusszytometern der Marke Cytek Aurora und um die Ernennung von Herrn Troy Tremaine, MBA zum Leiter seiner "Bioanalytical Commercial Strategy" (Vermarktungsstrategie für den Bereich Bioanalytik).

Mit dem Ankauf der Cytek Aurora-Geräte erweitert Champions sein bestehendes Leistungsspektrum, das bereits jetzt mit wettbewerbsfähigen Kompetenzen im Bereich der spektralen und konventionellen Durchflusszytometrie aufwartet. Dank der laufenden Investitionen in dieses klinische Leistungsportfolio ist Champions in der Lage, seine Kunden noch besser zu bedienen und das Angebot durch noch komplexere Spektralanalysen weiter zu vertiefen. Darüber hinaus gibt Champions mit Freude bekannt, dass Herr Troy Tremaine als neuer Leiter die strategische Planung dieser wachstumsstarken vertikalen Geschäftssparte beaufsichtigen wird. Als erfahrener Führungsexperte in diesem Bereich kann Troy jahrzehntelange Erfahrung als kaufmännischer Leiter für den präklinischen und bioanalytischen Bereich in mehreren therapeutischen Disziplinen vorweisen.

"Die Investitionen, die wir in unser Leistungsangebot auf dem Gebiet der Bioanalyse tätigen, sind uns ein großes Anliegen", so Ronnie Morris, CEO von Champions Oncology. "Das Cytek Aurora-Instrumentarium wird unsere Wettbewerbsfähigkeit im Zuge der weiteren Expansion in diesen großen Markt stärken. Wir schätzen uns sehr glücklich, Troy in unserem Team zu haben. Seine beachtliche Erfolgsbilanz auf diesem Gebiet wird uns beim Aufbau dieser Geschäftssparte maßgeblich unterstützen."

Über Champions Oncology

Champions Oncology ist ein international tätiger Dienstleister im Bereich der präklinischen und klinischen Forschung, der Biopharmaunternehmen mit End-to-End-Lösungen für die onkologische Forschung und Entwicklung unterstützt. Mit der größten und bestkommentierten Datenbank klinisch relevanter Modelle von Xenotransplantaten von Patienten (PDX) und Primärtumorgewebe bei hämatologischen Erkrankungen liefert Champions innovative Daten von höchster Qualität durch firmeneigene In-vivo- und Ex-vivo-Plattformen. Mit seinem umfangreichen Portfolio an hochmodernen Bioanalyse- und bahnbrechenden Datenanalyse-Plattformen sowie seiner wissenschaftlichen Kompetenz macht Champions die Weiterentwicklung von präklinischen und klinischen Programmen zur Entdeckung und Entwicklung von Krebsmedikamenten auf der ganzen Welt möglich. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.ChampionsOncology.com.

Medienanfragen:

Rachel Bunting, MS, MBA

VP, Global Marketing

+1-240-907-2446

Marketing@ChampionsOncology.com

QUELLE: Champions Oncology, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

