Vancouver, British Columbia, 8. Januar 2025 / IRW-Press / Scope Technologies Corp. (CSE: SCPE) (OTCQB: SCPCF) (FWB: VN8) ("Scope Technologies" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass seine Quantum Security Entropy- (QSE)-Plattform vollständig mit den vom Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste der USA (HHS) geplanten Aktualisierungen der HIPAA Security Rule konform ist. Diese Aktualisierungen sollen den zunehmenden Bedrohungen der Datensicherheit im Gesundheitswesen entgegenwirken.

Die geplanten Verbesserungen, die den Schutz elektronischer geschützter Gesundheitsinformationen (ePHI) stärken sollen, führen verpflichtende Cybersicherheitsmaßnahmen wie Multifaktor-Authentifizierung, Datenverschlüsselung und Netzwerksegmentierung sowie eine umfassende Dokumentation von Richtlinien und Verfahren ein.

Die QSE Group ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass ihre quantenresistenten Sicherheitslösungen zur Gänze mit diesen geplanten Aktualisierungen konform sind, wodurch es für Organisationen im Gesundheitswesen einfacher wird, die neuen Anforderungen zu erfüllen und zu übertreffen.

Zu den Schlüsselelementen der geplanten Vorschriften zählen folgende:

- Verpflichtende Verschlüsselung von ePHI zum Schutz vor Angriffen

- Erweiterte Sicherheitskontrollen, wie etwa Multifaktor-Authentifizierung und Netzwerksegmentierung

- Umfassende Dokumentation von Sicherheitsrichtlinien, Analysen und Verfahren

- Proaktive Bedrohungsabwehr, um der zunehmenden Häufigkeit und Raffinesse von Cyberangriffen entgegenzuwirken

Die Lösungen der QSE Group wurden konzipiert, um diese Anforderungen direkt zu erfüllen:

- Quantenresistente Verschlüsselung: Die Verwendung von echter Entropie von QSE gewährleistet eine nicht zu knackende Verschlüsselung für aktuelle und zukünftige Bedrohungen und schützt sensible ePHI.

- Unveränderlicher dezentraler Cloud-Speicher: Bietet eine Round-Trip-Verschlüsselung sowie eine verteilte Architektur, wodurch die Auswirkungen potenzieller Angriffe begrenzt werden.

- Nahtlose Integration: Unterstützt robuste Zugangskontrollen, einschließlich Multifaktor-Authentifizierung, bei gleichzeitiger Integration in bestehende Cybersicherheits-Rahmenwerke.

- Quantum Preparedness Assessments (QPA): Unterstützt Organisationen des Gesundheitswesens bei der Bewertung ihrer Compliance-Bereitschaft mit detaillierter Dokumentation zur Einhaltung gesetzlicher Standards.

Die geplanten Änderungen, die die Gesundheitsbranche im ersten Jahr geschätzte 9 Milliarden $[i] kosten werden, unterstreichen die grundlegende Bedeutung von robusten Cybersicherheitsmaßnahmen. Durch den Einsatz der skalierbaren und effizienten Lösungen von QSE können Gesundheitsdienstleister die Einhaltung der Vorschriften ohne unnötige betriebliche Belastungen erreichen.

"Das Engagement der QSE Group für Datensicherheit stimmt mit den Bestrebungen der Regierung hinsichtlich des Schutzes von Patientendaten überein", sagte Sean Prescott, Gründer und CTO von Scope Technologies. "Unsere Lösungen wurden so konzipiert, dass sie nicht nur die aktuellen Standards erfüllen, sondern auch die sich ändernden Herausforderungen zukünftiger Quantenbedrohungen antizipieren und diesen entgegenwirken."

Weitere Informationen darüber, wie die Quantensicherheitslösungen von QSE Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, die geplanten Vorschriften zu erfüllen, finden Sie unter www.qse.group.

Über Scope Technologies Corp.

Scope Technologies Corp. mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia ist ein revolutionäres Technologieunternehmen, das auf Quantensicherheit und maschinelles Lernen spezialisiert ist. Über seine Vorzeigemarken, die QSE Group und GEM AI, bietet Scope in den Bereichen Datensicherheit, Quantenverschlüsselung und neuronale Netze der nächsten Generation an und unterstützt Unternehmen mit sicheren, skalierbaren Technologien, die Wachstum und betriebliche Effizienz fördern.

LinkedIn: scope-technologies-corp

Facebook: Scope Technologies Corp

Twitter: @ScopeTechCorp

Kontaktdaten:

James Young

CEO, Scope Technologies Corp.

E-Mail: james@scopetech.ai

Tel: +1 604-416-1720

Webseite: www.scopetechnologies.io

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um rein historische Aussagen handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beinhalten Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen, Zukunft, Strategie, Zielen und Vorgaben und insbesondere zur Verwendung der Erlöse aus der Emission. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren widerspiegeln, die das Management für vernünftig und relevant hält, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie: "glaubt", "erwartet", "anstrebt", "antizipiert", "beabsichtigt", "schätzt", "plant", "kann", "sollte", "würde", "wird", "potenziell", "geplant" oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe bzw. ähnliche Ausdrücke, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten, ergriffen werden oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken verbunden und basieren auf Annahmen und Analysen, die das Unternehmen vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen getroffen hat, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene Risiken und Annahmen, die in der jüngsten Managementdiskussion und -analyse des Unternehmens beschrieben sind. Eine Kopie davon ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar. Obwohl Scope diese Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken verbunden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, der kontinuierlichen Erfüllung der Anforderungen der Canadian Securities Exchange, der Produktsicherheit und Rückrufaktionen, der Einhaltung von Vorschriften und Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Alle zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/biden-administration-proposes-new-cybersecurity-rules-limit-impact-healthcare-2024-12-27/

