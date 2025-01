Amazon gibt an, inzwischen mehr als 20.000 Rivian EDVs (Electric Delivery Vans) in seiner US-Lieferflotte zu haben. Das bedeutet, dass der E-Commerce-Gigant die Zahl seiner Rivian-Lieferwagen in fünf Monaten um mindestens 5.000 Einheiten erhöht hat. Amazon und Rivian haben im Jahr 2019 eine Vereinbarung getroffen, wonach Rivian 100.000 Einheiten seines elektrischen Lieferwagens an Amazon liefern wird. Die ersten Fahrzeuge wurden 2022 in den USA ausgeliefert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...