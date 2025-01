Der amerikanische E-Nutzfahrzeug-Hersteller Cenntro gibt einen Auftrag über 500 E-Leichtfahrzeuge aus Japan bekannt. Die strombetriebenen Klein-Transporter vom Typ Metro MR baut Cenntro aktuell in seiner Fabrik in China, die Auslieferung ist noch für dieses Quartal vorgesehen. Cenntro ist ein US-Hersteller mit Stammsitz in Freehold im Bundesstaat New Jersey. Produziert werden die E-Fahrzeuge des Unternehmens aber in Hangzhou in der chinesischen Provinz ...

