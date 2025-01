NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia nach einer Keynote von Konzernchef Jensen Huang zur Eröffnung der Fachmesse CES in Las Vegas auf "Outperform" belassen. Das Kursziel bestätigte Analyst Stacy Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit 175 US-Dollar. Im Gesamtpaket seien die Aussagen vielversprechend genug gewesen, auch wenn es nicht viel Neues zum Datencenter-Geschäft gegeben habe. Dafür sei die CES aber auch nicht die richtige Plattform. Eine anschließende Frage-Antwort-Runde suggeriere, dass im laufenden Quartal die Dinge nach Plan liefen. Bei Nvidia gebe es viele Aspekte, die für Investoren spannend blieben./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 06:30 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 06:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US67066G1040