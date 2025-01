"Der Aktionärsbrief"

Der Anbieter von Gabelstaplern und Lagertechnik hat am Dienstag eine Zusammenarbeit mit Nvidia und Accenture bekannt gegeben, die es in sich hat: Die drei Partnerunternehmen wollen gemeinsam KI-gestützte Roboter und digitale Zwillinge entwickeln, um Lieferketten zu optimieren. Ziel ist es, neue Warenlager zu konzipieren sowie bereits bestehende Lager effizienter zu gestalten. Die Integration von KI in die Logistik ist ein zunehmender Trend. Die strategische Partnerschaft wird die Wettbewerbsfähigkeit von Kion stärken und neue Marktchancen eröffnen. Die Anleger jedenfalls waren begeistert, legte der Kurs doch am Dienstag zeitweise um gut 10 % zu. Die Bewertung der Aktie ist mit KGV 10 sehr günstig.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 01-02.Schlaglichter dieser Ausgabe:- 2025 wird ein Balanceakt- US-Nebenwerte reif für Outperformance- KONTRON liefert - wann folgt der Kurs?- Lupe: Extended/Augmented Reality im Gesundheitsbereich