Die Henkel-Vorzugsaktie verzeichnete am Handelstag eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung und kletterte um 0,9 Prozent auf 83,80 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Papier zwischenzeitlich sogar einen Höchststand von 84,24 Euro, was das wachsende Vertrauen der Anleger in den Konsumgüterkonzern widerspiegelt. Besonders erwähnenswert ist die positive Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 66,86 Euro, von dem sich die Aktie deutlich erholen konnte. Das aktuelle Kursniveau liegt nur noch etwa 4 Prozent unter dem jüngsten 52-Wochen-Hoch von 86,92 Euro.

Optimistische Dividendenprognose für 2024

Die Analystengemeinschaft zeigt sich zuversichtlich für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Dividende von 1,96 Euro je Aktie prognostiziert, was einer Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,85 Euro entspricht. Die durchschnittliche Kurszielschätzung der Experten liegt bei 85,70 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie andeutet. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,33 Euro.

