FedEx Aktie: Logistikriese plant Abspaltung der Frachtsparte. Lohnt sich die Aktie im Jahr 2025?

FedEx ist eines der weltweit führenden Logistik- und Transportunternehme. Das Unternehmen wurde von Frederick W. Smith in Memphis, Tennessee, im Jahr 1971 ins Leben gerufen und revolutionierte mit seinem Konzept der Übernachtzustellung die Logistikbranche. Von Beginn an setzte FedEx auf Innovation, Präzision und Geschwindigkeit, wodurch es schnell wachsende Märkte erschließen konnte. Besonders bemerkenswert ist das Wachstum der Frachtsparte, die in den letzten Jahren eine entscheidende Rolle im Geschäftsmodell des Unternehmens gespielt hat.Ein Börsengang der Sparte könnte rund 30 Milliarden US-Dollar generieren und helfen, die Schulden des Unternehmens abzubauen. Denn auch darauf liegt der Fokus in der Unternehmensbewertung.

Wir blicken zudem auf die jüngsten Quartalszahlen und das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool.

