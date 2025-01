NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev in einem Ausblick auf die Zahlen zum vierten Quartal von 73 auf 72 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie aus eigener Kraft mit einem Betriebsergebnis (Ebitda) im Rahmen der angehobenen Zielsetzungen. Er glaubt dabei, dass der Brauereikonzern im dritten Jahr in Folge eher am oberen Ende liegt und dass sich dies 2025 und darüber hinaus fortsetzt. Vieles, was den Aktienkurs in Zaum halte, sei wohl eine vorübergehende Erscheinung./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 13:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 13:29 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: BE0974293251