Die AWS-Region Asien-Pazifik (Thailand) bietet Kunden mehr Möglichkeiten, Arbeitslasten auszuführen und Daten sicher in Thailand zu speichern, während Endbenutzer von noch kürzeren Latenzzeiten profitieren

Die neue Region spiegelt das langfristige Engagement von AWS wider, die hohe Nachfrage nach Cloud-Diensten in Thailand und im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu bedienen

AWS plant Investitionen von mehr als 5 Mrd. US-Dollar und die Schaffung von durchschnittlich mehr als 11.000 thailändischen Vollzeitstellen pro Jahr dies wird das BIP Thailands um etwa 10 Mrd. US-Dollar erhöhen

Aktive Kunden in Thailand und Südostasien sind unter anderem 2C2P, Ascend Money, Bank of Ayudhya, Big Data Institute, The Center of Excellence in Digital and AI for Mental Health, Charoen Pokphand Group Dailitech, Digital Government Development Agency, ECV, G-Able, KASIKORN Business-Technology Group, Metro Systems, NTT DATA, Stock Exchange of Thailand und viele andere, die Innovationen auf AWS entwickeln

Amazon Web Services, Inc. (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), hat heute den Start der AWS-Region Asien-Pazifik (Thailand) bekannt gegeben. Entwickler, Start-ups, Unternehmer und Konzerne sowie Regierungs- und Bildungsorganisationen und gemeinnützige Organisationen profitieren nun von einer größeren Auswahl an AWS-Rechenzentren in Thailand, um ihre Anwendungen zu betreiben und Endbenutzer zu bedienen. Im Rahmen seines langfristigen Engagements plant AWS, mehr als 5 Mrd. US-Dollar in Thailand zu investieren. Weitere Informationen über AWS Global Infrastructure finden Sie unter aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

Nach Schätzungen von AWS werden der Bau und der laufende Betrieb der neuen AWS-Region das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Thailands um etwa 10 Mrd. US-Dollar steigern und jährlich durchschnittlich mehr als 11.000 Vollzeitstellen in externen Unternehmen schaffen. Diese Stellen, die in Branchen wie Bauwesen, Gebäudewartung, Ingenieurwesen oder Telekommunikation entstehen, werden Teil der AWS-Lieferkette in Thailand sein.

"Ich bin Amazon Web Services sehr dankbar für die Investition in die Entwicklung von Rechenzentren in Thailand", so der thailändische Premierminister Paetongtarn Shinawatra. "Ich freue mich, dass das Potenzial und die Bereitschaft Thailands von einem der weltweit führenden Unternehmen erkannt wurden. AWS wird in Zusammenarbeit mit der Regierung eine entscheidende Rolle dabei übernehmen, Thailand auf dem Weg zu einer inklusiven digitalen Gesellschaft voranzubringen und den Zugang zu digitalen Diensten für alle Bürger zu erweitern."

"Wir beobachten weiterhin eine rasante Einführung von Cloud-Diensten im asiatisch-pazifischen Raum, da immer mehr Kunden das gesamte Potenzial der weltweit umfangreichsten, zuverlässigsten und sichersten Cloud ausschöpfen", erklärt Prasad Kalyanaraman, Vice President of Infrastructure Services, AWS. "Diese neue AWS-Region in Thailand wird Kunden aus allen Branchen dabei unterstützen, moderne Anwendungen mithilfe einer breiten Palette von AWS-Technologien bereitzustellen, darunter grundlegende Cloud-Funktionen wie Computing, Speicherung, Analyse und Netzwerkfunktionen als auch Dienste wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, die eine schnelle Weiterentwicklung ermöglichen. Nach dem heutigen Launch wird AWS Thailands digitale Transformation aktiv vorantreiben und dazu beitragen, seine Rolle als regionaler Hub für künstliche Intelligenz zu stärken."

Mit der Einführung der AWS-Region Asien-Pazifik (Thailand) verfügt AWS über 111 Availability Zones in 35 Regionen. Geplant sind die Einführung von 15 weiteren Availability Zones und fünf weiteren AWS-Regionen in Mexiko, Neuseeland, Saudi-Arabien und Taiwan sowie der AWS European Sovereign Cloud. AWS-Regionen bestehen aus Availability Zones, die die Infrastruktur an verschiedenen geografischen Standorten implementieren. Die AWS-Region Asien-Pazifik (Thailand) umfasst drei Availability Zones, die weit genug voneinander entfernt sind, um die Geschäftskontinuität der Kunden zu unterstützen, aber nahe genug, um niedrige Latenzzeiten für Hochverfügbarkeitsanwendungen zu bieten, die mehrere Availability Zones nutzen. Jede Availability Zone bietet eine unabhängige Stromversorgung, Kühlung und physische Sicherheit und ist über redundante Netzwerke mit extrem kurzen Latenzzeiten verbunden. AWS-Kunden, für die eine hohe Verfügbarkeit entscheidend ist, können ihre Anwendungen so konzipieren, dass sie in mehreren Availability Zones ausgeführt werden, und auf diese Weise eine maximale Fehlertoleranz erreichen.

AWS bietet das umfassendste und dichteste Portfolio an Dienstleistungen, darunter Analysen, Computing, Datenbanken, IoT, generative KI, maschinelles Lernen, mobile Dienste, Speicher und andere Cloud-Technologien. AWS-Kunden, die von Start-ups und Unternehmen über Einrichtungen des öffentlichen Sektors bis hin zu gemeinnützigen Organisationen reichen, werden dazu befähigt, die erweiterten Technologien des weltweit führenden Cloud-Anbieters einzusetzen, um Innovationen zu entwickeln, die Anforderungen an die Datenresidenz zu erfüllen, von kürzeren Latenzzeiten zu profitieren und die Nachfrage nach Cloud-Diensten in Thailand und in der gesamten asiatisch-pazifischen Region zu bedienen.

Kunden und AWS-Partner begrüßen die AWS-Region in Thailand

Unternehmen in der gesamten ASEAN-Region und in Thailand gehören zu den Millionen aktiver Kunden, die AWS in mehr als 190 Ländern rund um den Globus nutzen. Unternehmen in Thailand entscheiden sich für AWS, um ihre Innovationskraft zu stärken, die Kosteneffizienz zu steigern und die Markteinführung zu beschleunigen. Zu den thailändischen Kunden, die AWS nutzen, gehören 2C2P, Ascend Money, die Bank of Ayudhya, die Charoen Pokphand Group (CP Group) und die KASIKORN Business-Technology Group. Öffentliche Einrichtungen in Thailand nutzen AWS, um Kosten zu sparen und den Bürgern vor Ort einen besseren Service zu bieten. Unter diesen Kunden befinden sich das Big Data Institute (BDI), die Digital Government Development Agency, das Center of Excellence in Digital and AI for Mental Health (AIMET) und die Stock Exchange of Thailand (SET). Thailändische Start-ups und kleine Unternehmen, darunter BODA Technology Consultancy, BOTNOI Group, Flow Account, Pomelo Fashion und Sunday Technology, setzen auf AWS, um im asiatisch-pazifischen Raum und rund um die Welt schnell national zu skalieren.

Die Bank of Ayudhya Public Company Limited, eine der führenden Banken Thailands, baut auf AWS, um spezifische Herausforderungen wie die Verbesserung des Kundenerlebnisses, die Erleichterung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen und die Optimierung der betrieblichen Effizienz zu bewältigen. Die Bank nutzt AWS-Cloud-Services, darunter Datenanalyse, maschinelles Lernen und KI, um Prozesse zu optimieren und zu modernisieren. "Als unser strategischer Cloud-Anbieter übernimmt AWS eine zentrale Rolle bei der Förderung des Cloud-Programms von Krungsri, das mehr als 12 Millionen Menschen bedient. Die Region Thailand wird die Partnerschaft zwischen Krungsri und AWS erheblich vertiefen und neue Möglichkeiten eröffnen", berichtet Pochara Vanaratseath, Head of IT bei der Bank of Ayudhya Public Company Limited.

Die Charoen Pokphand Group (CP Group) ist Thailands größter Konzern und in mehr als 21 Ländern in den Sparten Agrarindustrie, Lebensmittel, Einzelhandel, Telekommunikation und E-Commerce tätig. Die CP Group nutzt AWS, um die digitale Transformation zu beschleunigen, die Betriebseffizienz zu steigern, rasch zu skalieren, die Datenanalysefunktionen zu verbessern, neue digitale Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und Innovationen in ihren verschiedenen Geschäftsbereichen auf den Weg zu bringen. "Diese Investition von AWS geht Hand in Hand mit unserem Anspruch, modernste Technologien einzusetzen, um nachhaltiges Wachstum zu fördern und die Lebensqualität zu verbessern", so Thanasorn Jaidee, President von True Internet Data Center (True IDC), einer Tochtergesellschaft der CP Group. "Die neue Region wird dazu beitragen, dass wir unsere Initiativen zur digitalen Transformation schneller umsetzen, unsere Datensicherheit und Compliance verbessern und innovative Lösungen effizienter entwickeln können. Mit dieser regionalen AWS-Infrastruktur werden wir unseren Kunden einen besseren Service bieten und zur digitalen Wirtschaft Thailands beitragen."

Die 2016 gegründete KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) ist der Technologiezweig der KASIKORNBANK, einer der führenden Geschäftsbanken Thailands, und nutzt AWS, um mehr als 400 Anwendungen zu unterstützen, die Finanzdienstleistungen für Kunden des gesamten asiatisch-pazifischen Raums zugänglich, benutzerfreundlich und inklusiv gestalten. "Die Nutzung von AWS hat unsere Strategie nachhaltig verändert und ermöglicht uns, unsere Führungsposition in der Fintech-Branche weiter auszubauen", so Tawan Jithavech, Chief Technology Officer bei KBTG. "Grund für unsere Entscheidung zugunsten von AWS waren das breite Spektrum an Diensten, die umfassende Expertise im Bereich Cloud-Lösungen und die Flexibilität, mit der AWS uns bei der Skalierung unserer Abläufe unterstützen kann. Mit der neuen AWS-Region Thailand können wir die Response-Zeiten unseres Netzwerks erheblich verbessern, Daten effektiver synchronisieren und unseren Kunden konsistent und schnell erstklassige Finanzdienstleistungen bereitstellen, indem wir auf die sicherste, zuverlässigste und stabilste Infrastruktur der Welt setzen."

Die thailändische Regierungsbehörde, das Big Data Institute (BDI), ist federführend bei der Transformation Thailands in eine datengestützte Nation durch die Entwicklung der National Big Data-Plattform, mit der Regierungsbehörden fundierte Strategien zur Bewältigung wichtiger wirtschaftlicher und sozialer Herausforderungen formulieren. Das BDI hat mehrere Initiativen zur Datenintegration auf den Weg gebracht, darunter Health Link, Travel Link und die Plattformen des Thai Large Language Model (Thai LLM), die darauf abzielen, die Zugänglichkeit und die Nutzung von Daten branchenübergreifend zu verbessern. "Mit der neuen AWS-Region Thailand werden wir das Big Data Institute (BDI) mit der Migration von Health Link, unserem dezentralen Dienst für den Austausch von Gesundheitsinformationen, in die Rechenzentren von AWS in Thailand beauftragen", erklärt Dr. Tiranee Achalakul, President und CEO beim BDI. "Durch den nahtlosen Zugriff auf Gesundheitsakten ohne zentrale Speicherung sensibler Informationen soll Health Link eine effektive Patientenversorgung ermöglichen. Wir haben uns für AWS als primären Cloud-Anbieter entschieden, da das Unternehmen für seine sichere, robuste und hochgradig skalierbare Infrastruktur bekannt ist und einen hervorragenden technischen und beratenden Support anbietet. Bei der Erweiterung unserer Health-Link-Nutzerbasis ist die Aufrechterhaltung einer stabilen, sicheren und effizienten Betriebsumgebung von entscheidender Bedeutung. Und wir wissen, dass wir das mit AWS erreichen können."

Die Stock Exchange of Thailand (SET) ist seit 1975 der wichtigste Handelsplatz für Wertpapiere in Thailand. Ihre Online-Handelsplattform wird von mehr als 3,6 Millionen Nutzern unterstützt. Mit AWS erhält SET eine robuste, problemlos skalierbare und latenzarme Cloud-Infrastruktur für seine Online-Handelsplattform, die höchste Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllt. "Angesichts der steigenden Zahl digitaler Investoren kommt es für SET darauf an, sich schnell an neue Marktanforderungen anzupassen und Dienstleistungen bereitzustellen, die den Bedürfnissen dieser wachsenden Generation gerecht werden", so Thirapun Sanpakit, Senior Executive Vice President und Leiter der IT-Abteilung der Stock Exchange of Thailand. "Durch die Nutzung von AWS für die Online-Handelsplattformen von SET können wir problemlos auf 500.000 gleichzeitige Benutzer skalieren und dabei die maximale betriebliche Effizienz aufrechterhalten. Mit der neuen AWS Thailand Region werden wir unser Angebot an Marktdaten mit kurzen Latenzzeiten erweitern, um das Handelserlebnis unserer Investoren weiter zu verbessern."

Dem weltweiten AWS Partner Network (APN) gehören Zehntausende von unabhängigen Softwareanbietern (ISVs) und Systemintegratoren (SIs) an. AWS-Partner entwickeln innovative Lösungen und Services auf AWS, und das APN bietet den Kunden wichtige Supportleistungen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Technologie, Marketing und Markteinführung. AWS-ISVs, Technologiepartner, SIs und Beratungspartner unterstützen Kunden des privaten und öffentlichen Sektors bei der Migration zu AWS und der Implementierung geschäftskritischer Anwendungen und erbringen ein breites Spektrum an Überwachungs-, Automatisierungs- und Managementdiensten für die Cloud-Umgebungen der Kunden. Zu den AWS-Partnern in Thailand gehören Com7, Dailitech, Dakok, Deloitte, Fujitsu, G-Able, Inteltion, Metro Systems, MFEC, NTT DATA, SiS Distribution, SoftwareOne, True IDC und Yip in Tsoi Co., Ltd. Eine Liste aller AWS-Partner finden Sie unter aws.amazon.com/partners.

Dailitech ist ein thailändisches Technologieunternehmen mit Spezialisierung auf Datenlösungen und KI, der sich auf die grundlegenden Aspekte von Netzwerk-, Sicherheits- und Anwendungsmigrationen in die AWS-Cloud konzentriert. "Die Einführung der AWS-Region Asien-Pazifik (Thailand) stärkt die Fähigkeit von Dailitech, Innovationen zu beschleunigen und die Leistung für unsere Kunden in Südostasien zu verbessern", erklärt Dr. Vit Niennattrakul, Managing Director bei Dailitech. "Wir erwarten, dass diese Ergänzung durch AWS die Stellung Thailands als wichtiger Akteur in der digitalen Wirtschaft der Region weiter konsolidieren und ein enormes Potenzial für thailändische Unternehmen und die thailändische Bevölkerung freisetzen wird."

NTT DATA, Teil der globalen NTT Group, ist ein führender Anbieter von IT-Dienstleistungen. Das Unternehmen arbeitet mit AWS zusammen, um in Thailand Cloud-Migrations-, Management- und Optimierungsdienste bereitzustellen. NTT DATA nutzt die Infrastruktur und die Tools von AWS, um Kunden dabei zu helfen, die digitale Transformation zu beschleunigen, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern und Innovationen in Bereichen wie IoT und Datenanalyse voranzutreiben. "Diese strategische Investition von AWS steht in Einklang mit unseren Bemühungen, die digitale Transformation in Thailand und der ASEAN-Region voranzutreiben", erklärt Sutas Kongdumrongkiat, CEO bei NTT DATA für Thailand, Kambodscha, Laos und Myanmar. "Die neue AWS-Region Thailand wird uns ermöglichen, unseren Kunden verbesserte Cloud-Lösungen mit höherer Leistung, geringerer Latenz und robusterer Datenhoheit anzubieten. Als langjähriger AWS-Partner freuen wir uns, diese regionale Infrastruktur nutzen zu können, um Innovationen zu beschleunigen insbesondere in Bereichen wie dem Internet der Dinge, Smart Cities und Industrie 4.0. Diese Entwicklung wird Thailands Rolle als digitaler Hub weiter stärken und neue Möglichkeiten für Unternehmen verschiedener Branchen eröffnen."

Investieren in Thailand

Die neue AWS-Region Asien-Pazifik (Thailand) ist die jüngste der langfristigen Investitionen von AWS in Thailand, um Kunden zukunftsweisende und sichere Cloud-Dienste sowie Qualifizierungs-, Schulungs- und Community Engagement-Programme bereitzustellen. Seit 2020 hat AWS sechs Amazon CloudFront-Edge-Standorte in Thailand eingerichtet, die die Bereitstellung von Daten, Videos, Anwendungen und APIs für Benutzer rund um den Globus mit geringer Latenz und hohen Übertragungsgeschwindigkeiten voranbringen. Im Jahr 2020 startete AWS sogenannte AWS Outposts in Thailand, um AWS-Infrastruktur und -Dienste für eine wirklich konsistente Hybrid-Erfahrung an fast jedem On-Prem- oder Edge-Standort bereitzustellen. Mit der Einführung von AWS Local Zones in Bangkok im Jahr 2022 verstärkte AWS seine Investitionen in Thailand. AWS Local Zones sind eine Form der AWS-Infrastrukturbereitstellung, bei der Computing-, Speicher-, Datenbank- und andere ausgewählte Dienste näher an große Ballungsräume und Industriezentren verlagert werden, sodass Kunden Anwendungen bereitstellen können, die Latenzzeiten im einstelligen Millisekundenbereich für Endbenutzer erfordern.

Seit 2017 hat AWS in Thailand mehr als 50.000 Menschen Cloud-Fähigkeiten vermittelt. AWS investiert weiterhin in die Weiterbildung von Entwicklern, Studenten und der nächsten Generation von IT-Führungskräften in Thailand mit gefragten Cloud-Kenntnissen durch AWS Skills to Jobs Tech Alliance- und AWS Training Certification-Programme wie der AWS Academy. Zudem hat AWS in Thailand das Programm "Tech for Digital Future" aufgelegt, um Schülerinnen und Schülern der Oberstufe und von Berufsschulen grundlegende Kenntnisse über Cloud-Computing in thailändischer Sprache zu vermitteln. Die AWS Academy bietet höheren Bildungseinrichtungen weltweit einen kostenlosen, fertigen Lehrplan für Cloud Computing, der Studenten auf branchenweit anerkannte AWS-Zertifizierungen und gefragte Cloud-Jobs vorbereitet. Derzeit bietet die AWS Academy Kurse an mehr als 30 Universitäten in Thailand an, darunter die Chulalongkorn-Universität, das King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, die Mahidol-Universität, die Siam-Universität und die Sukhothai Thammathirat Open University. Die Kurse umfassen Cloud-Grundlagen, Cloud-Architektur, Cloud-Betrieb, Cloud-Entwicklung und Datenverarbeitung sowie Spezialzertifizierungen in Bereichen wie maschinelles Lernen oder Cybersicherheit. Seit dem Start des Programms wurden weltweit mehr als eine Million Studenten von der AWS Academy unterrichtet.

Engagement für Nachhaltigkeit

Amazon hat sich im Rahmen von The Climate Pledge dazu verpflichtet, ein nachhaltigeres Unternehmen zu werden und bis 2040 dem Pariser Abkommen zehn Jahre voraus in allen seinen Betrieben Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen. Amazon hat den Climate Pledge mitbegründet und war Erstunterzeichner im Jahr 2019.

AWS arbeitet kontinuierlich an Möglichkeiten, die Energieeffizienz seiner Rechenzentren zu verbessern durch Optimierung des Rechenzentrumsdesigns, Investitionen in speziell angefertigte Chips und innovative Kühltechnologien. Einem Bericht von Accenture zufolge, der von AWS in Auftrag gegeben wurde, ist die AWS-Infrastruktur bis zu 4,1 Mal effizienter als On-Prem-Systeme, und durch die Optimierung von Arbeitslasten auf AWS können die damit verbundenen CO2-Emissionen um bis zu 99 gesenkt werden. Mit der neuen AWS-Region Asien-Pazifik (Thailand) werden die Kunden außerdem von den AWS-Nachhaltigkeitsinitiativen für seine gesamte Infrastruktur profitieren. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsinitiativen von AWS finden Sie unter aws.amazon.com/about-aws/sustainability.

