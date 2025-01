DJ INDEXÄNDERUNG/About You ersetzen Nexus im SDAX und Formycon im TecDAX

DOW JONES--Der Indexbetreiber hat am Mittwochabend die Änderungen außerplanmäßige Änderung der Komponenten in SDAX, HDAX und TecDAX bekannt gegeben. Aufgrund von Verletzung der Basiskriterien zum Streubesitz wird die Aktie der Nexus AG aus den genannten Indizes genommen. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 13. Januar in Kraft. Ersetzt werden Nexus von About You im SDAX und durch Formycon im TecDAX.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + TecDAX und HDAX - NEUAUFNAHME - Formycon + TecDAX und HDAX - HERAUSNAHME - Nexus + SDAX - NEUAUFNAHME - About You + SDAX - HERAUSNAHME - Nexus ===

January 08, 2025 17:29 ET (22:29 GMT)

