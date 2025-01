Berlin - Der Südschleswigsche Wählerverband hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, beim künftigen US-Präsidenten Donald Trump wegen dessen Interessen an der zu Dänemark gehörigen Insel Grönland telefonisch zu intervenieren. "Ich würde mir wünschen, dass Herr Scholz in seinen letzten Wochen zum Hörer greift und den Trump anruft", sagte Stefan Seidler (SSW), Bundestagsabgeordneter der dänischen Minderheit in Deutschland, der "Bild" (Donnerstagausgabe).Scholz solle Trump sagen: "Hör mal zu, Du musst nicht das gleiche machen wie Putin in der Ukraine. Wir haben keine Hegemonie und keinen Imperialismus mehr, so geht das nicht. Wir sind hier nicht im Supermarkt, wo Du Dir mit Elon Musk das kaufen kannst, was Dir grade gefällt", so Seidler.In Dänemark werde "teils panisch" reagiert. "Trump hat ja mit Handelsembargo und Zöllen gedroht und sogar militärisches Vorgehen nicht ausgeschlossen", sagte der Abgeordnete. "Das beunruhigt die Dänen und uns als dänische Minderheit sehr."Seidler selbst mahnte Trump zur Kehrtwende. "Ich dachte, wir sind aus dieser Epoche in der westlichen Welt eigentlich raus", sagte der SSW-Politiker. "Ich weiß nicht, in welcher Zeit Herr Trump lebt - oder ob er merkwürdige Filme schaut."