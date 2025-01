Die Saison in der Vega del Guadalquivir umfasst laut ASAJA Córdoba rund 30 % der Ernte, was auf eine geringere Menge als in der Umfrage erwartet hindeutet, das auf die geringere Größe der Früchte zurückzuführen ist, berichtet FyH.es. Bildquelle: Pixabay Die Größe der andalusischen Zitrusfrüchte ist in dieser Saison kleiner als in den Vorjahren,...

Den vollständigen Artikel lesen ...