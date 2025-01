Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Intershop mit erfolgreichen Dezembertransaktionen



09.01.2025 / 07:00 CET/CEST





Je zwei weitere Käufe und Verkäufe im Dezember bildeten den Abschluss eines transaktionsreichen Jahres 2024. Im Geschäftsjahr 2024 wurden insgesamt sieben Liegenschaften gekauft, sechs verkauft und ein weiterer Kauf, dessen Vollzug im Februar 2025 erwartet wird, beurkundet. Im Dezember 2024 wurden das Gewerbe- und Lagerhaus am Honeywellplatz 1 in 8157 Dielsdorf (ZH) sowie das Büro-, Gewerbe und Lagerhaus am Industriering 19 und 43 in 3250 Lyss (BE) mit Gewinn veräussert. Bei beiden Liegenschaften wurde das Entwicklungspotenzial ausgeschöpft und mit den Verkäufen realisiert. Der Bruttoverkaufserlös betrug rund CHF 41 Mio. Aufgrund der realisierten Verkäufe wird der Erfolg aus Verkauf vor Steuern leicht über der im Rahmen der Halbjahresberichterstattung kommunizierten Erwartung von CHF 10 bis 20 Mio. zu liegen kommen. Erworben hat Intershop im selben Zeitraum ein Personalhaus mit stillgelegtem Hotel an der Hohenbühlstrasse 1, 3, 5 in 8152 Opfikon (ZH), das mittelfristig durch eine neue Wohnüberbauung ersetzt und bis dahin interimsweise im Ganzen vermietet werden soll. Erwartet wird ein jährlicher Ertragsbeitrag von CHF 0.6 Mio. Zudem wurde ein Logistik- und Retailgebäude mit Landreserve an der Riedmoosstrasse 10, 10a, 12 in 3172 Niederwangen (BE) erworben. Die vollvermietete Liegenschaft mit einer jährlichen Sollmiete von CHF 2.4 Mio. ist Teil der bedeutenden Entwicklungszone «Juch-Hallmatt», in der unter anderem das neue kantonale Polizeizentrum Bern erstellt wird. Die beiden Liegenschaften verfügen über ein beträchtliches Entwicklungs- und Mehrwertpotenzial. Darüber hinaus hat Intershop im Dezember 2024 den Kauf einer langfristig vollvermieteten Gewerbeliegenschaft mit einem Sollmietertrag von CHF 1.0 Mio. in der Industriezone von Kemptthal beurkundet. Der Vollzug ist für Februar 2025 vereinbart. Die Akquisitionen liefern zum einen stabile Beiträge zum Gesamtmietertrag, zum anderen wird die Entwicklungspipeline erweitert. Details zu den Transaktionen wird Intershop im Rahmen der Jahresberichterstattung kommunizieren. Kontakt Simon Haus, CEO Florian Balschun, CFO Unternehmensporträt Intershop ist das älteste an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilienunternehmen und investiert in der Schweiz vorwiegend in kommerzielle Liegenschaften. Das Portfolio am 30.06.2024 umfasste 44 Liegenschaften mit einer vermietbaren Fläche von rund 524'000 m² und einem Marktwert von rund 1.4 Milliarden Schweizerfranken. Intershop investiert vornehmlich im Wirtschaftsraum Zürich, im Genferseegebiet und entlang der Hauptverkehrsachsen. Das Portfolio kombiniert hohe Ertragskraft und Sicherheit dank nutzungsgemässer und geografischer Diversifikation mit einem beachtlichen Mehrwertpotenzial in den entwicklungsfähigen Liegenschaften. Agenda 27.02.2025 Publikation Geschäftsbericht 2024 mit Medien- und Finanzanalystenkonferenz 01.04.2025 62. ordentliche Generalversammlung 26.08.2025 Publikation Halbjahresbericht 2025 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten

