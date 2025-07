Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien/Gewinnsteigerung

Intershop Gruppe publiziert Bewertungsresultat



24.07.2025 / 07:00 CET/CEST

Aus der erstmalig von CBRE (Zürich) AG vorgenommenen Bewertung der Rendite- und Entwicklungsliegenschaften von Intershop ergeben sich für das erste Halbjahr 2025 Bewertungsveränderungen von rund CHF 200 Mio. Nach Berücksichtigung der latenten Steuern rechnet Intershop mit einem Ergebnisbeitrag von rund CHF 147 Mio. Über 80 Prozent der Nettoveränderung stammen von Liegenschaften in der Stadt Zürich. Die Treiber hierfür sind u. a. die Reduktion der Diskontsätze und eine Neubeurteilung des Entwicklungspotenzials. Der Anteil an Liegenschaften im Grossraum Zürich steigt auf rund 55 Prozent, jener in der Stadt Zürich auf knapp 40 Prozent. Der Wert der Rendite- und Entwicklungsliegenschaften steigt auf CHF 1.8 Mia. Der kapitalgewichtete reale Diskontsatz sinkt von 3.68 Prozent per Ende 2024 auf 3.19 Prozent per Mitte 2025. Die Aufwertungen stärken die Bilanz und erhöhen die Handlungsfreiheit des Unternehmens. Die im Geschäftsbericht 2024 geäusserten Erwartungen für den Verlauf des Geschäftsjahres 2025 werden bestätigt. Detaillierte Informationen zum Bewertungsresultat publiziert Intershop mit dem Halbjahresbericht am 26. August 2025. Kontakt Simon Haus, CEO Florian Balschun, CFO Unternehmensporträt Intershop ist das älteste an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilienunternehmen und investiert in der Schweiz vorwiegend in kommerzielle Liegenschaften. Das Portfolio am 31.12.2024 umfasste 45 Liegenschaften mit einer vermietbaren Fläche von rund 561'000 m² und einem Marktwert von rund 1.6 Milliarden Schweizerfranken. Intershop investiert vornehmlich im Wirtschaftsraum Zürich, im Genferseegebiet und entlang der Hauptverkehrsachsen. Das Portfolio kombiniert hohe Ertragskraft und Sicherheit dank nutzungsgemässer und geografischer Diversifikation mit einem beachtlichen Mehrwertpotenzial in den entwicklungsfähigen Liegenschaften. Agenda 26.08.2025 Publikation Halbjahresbericht 2025 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten 26.02.2026 Publikation Geschäftsbericht 2025 mit Medien- und Finanzanalystenkonferenz 31.03.2026 63. ordentliche Generalversammlung

