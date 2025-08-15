von Robert Jakob Moneycab.com: Herr Haus, der Wert der Rendite- und Entwicklungsliegenschaften von Intershop wird um rund 200 Millionen auf 1,8 Milliarden steigen. Wie hoch ist der Anteil des tieferen Diskontierungsfaktors an diesem Ergebnis? Simon Haus: Der kapitalgewichtete reale Diskontsatz sinkt von 3.68 Prozent per Ende 2024 auf 3.19 Prozent per Mitte 2025. Da es sich um eine Erst- bzw. Neubewertung durch CBRE handelt und sich zahlreiche Parameter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
