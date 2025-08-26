Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Ad hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR
Intershop erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Reingewinn von CHF 175.9 Mio. Der Betriebserfolg lag bei CHF 36.0 Mio. Erfolgreiche Transaktionen, die Steigerung der Sollmiete und tiefere Leerstände bei den Renditeliegenschaften wirkten sich positiv aus.
Wachstum im Liegenschaftsertrag
Erwartungsgemäss höhere Kosten - stabile Finanzkennzahlen
Aktives Portfoliomanagement und Bilanzstärkung
Leerstandsabbau bei den Renditeliegenschaften
Starke Projektpipeline ohne wertrelevante Verzögerungen
Optimierte Organisationsstruktur
Ausblick
Zukünftige Verkaufserlöse werden weniger stark über dem Buchwert liegen, da operative Erfolge und Entwicklungsfortschritte schneller in den Bewertungen abgebildet werden. Das Geschäftsmodell bleibt allerdings unverändert: Intershop veräussert Immobilien nach Abschluss der Entwicklung. Verkaufserlöse schaffen die Voraussetzungen für neue Projekte und bestätigen die in den Aufwertungen reflektierten Entwicklungserfolge.
Download
Ad hoc-Mitteilung (PDF)
Halbjahresbericht 2025 (PDF)
Ad hoc announcement, English version (PDF)
Unternehmensportrait
Das bewährte Geschäftsmodell ermöglicht konstant hohe Eigenkapital- und Ausschüttungsrenditen und macht Intershop attraktiv für institutionelle Investoren und private Anleger. Per 30. Juni 2025 belief sich der Wert des 46 Rendite- und Entwicklungsliegenschaften umfassenden Immobilienportfolios auf CHF 1.8 Mia. Das solide finanzierte Unternehmen verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis bei der verantwortungsbewussten, innovativen und lösungsorientierten Entwicklung und Nutzung von Immobilien und die dafür notwendige Expertise.
Unternehmenskalender
26.02.2026
31.03.2026
26.08.2026
Kontakt
Simon Haus, CEO
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Intershop Holding AG
|Giessereistrasse 18
|8031 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 5441000
|Fax:
|+41 44 5441001
|E-Mail:
|info@intershop.ch
|Internet:
|https://intershop.ch/
|ISIN:
|CH1338987303
|Valorennummer:
|133898730
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2188406
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2188406 26.08.2025 CET/CEST