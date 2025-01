Die Tesla-Aktie demonstriert eindrucksvoll ihre Position als Kultaktie am Aktienmarkt, indem sie sich weitgehend von fundamentalen Geschäftsdaten entkoppelt. Trotz des ersten Auslieferungsrückgangs seit über einem Jahrzehnt - mit 1,79 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen in 2024, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr bedeutet - konnte die Aktie in den vergangenen drei Monaten um beachtliche 61 Prozent zulegen. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass sich der Aktienkurs von den realen Geschäftszahlen losgelöst hat und stattdessen von einer außerordentlich loyalen Aktionärsbasis getragen wird.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der enttäuschenden Absatzzahlen bleibt die Stimmung unter Marktbeobachtern positiv. Experten sehen insbesondere in der Modellpolitik erhebliches Zukunftspotenzial. Die Erwartungen richten sich dabei auf die überarbeiteten Versionen des Model 3 und Model Y sowie auf ein neues, günstigeres Fahrzeugmodell, das den Kundenstamm deutlich erweitern könnte. Zusätzlich werden die Fortschritte im Bereich des autonomen Fahrens als wichtiger Werttreiber für die weitere Kursentwicklung eingeschätzt.

