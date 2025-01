Der E-Automarkt war in Deutschland im vergangenen Jahr stark rückläufig. Gemäß Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes gingen die Neuzulassungen für rein batteriebetriebene Elektroautos (BEV) in Deutschland um 27 Prozent zurück auf knapp 381.000 Fahrzeuge. Der größte Verlierer war Tesla und fiel dabei auf Platz drei am Markt ab. Gut entwickelten sich hingegen die Zahlen bei BMW. VW und Mercedes-Benz konnten zumindest Marktanteile gewinnen.Keine andere Marke hat bei den Stromern so stark an Absatz eingebüßt ...

