DJ PTA-Adhoc: Aluflexpack AG: Einreichung eines Abhilfemassnahmenpakets bei der EK und Vorbereitung der aoGV der Aluflexpack AG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Reinach (pta/09.01.2025/07:00) - Im Zusammenhang mit der Übernahme der Aluflexpack AG ("AFP") durch die Constantia Flexibles GmbH ("Constantia") wurde gestern bei der Europäischen Kommission förmlich ein Paket von Abhilfemassnahmen eingereicht. Während das Abhilfemassnahmenpaket die Wesentlichkeitsschwelle für Abhilfemassnahmen (wie im Angebotsprospekt definiert) übersteigt, beträgt der Tatsächliche Zusätzliche Investitionsausgabetrag (wie im Angebotsprospekt definiert) EUR 944'582. Auf dieser Basis gehen die Parteien aktuell von einem Angebotspreis von CHF 15.95 aus, was CHF 0.95 über dem Basispreis von CHF 15.00 liegt. Auf der Grundlage der aktuellen Analyse und Einschätzung von Constantia hinsichtlich des Zeitplans für den Erhalt aller behördlichen Genehmigungen und vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die ausstehenden Angebotsbedingungen wird derzeit erwartet, dass der Vollzug der Transaktion im Q1 2025 erfolgen wird.

Vor diesem Hintergrund bereitet die AFP eine ausserordentliche Generalversammlung ("aoGV") vor, welche im Q1 2025 abgehalten werden soll. Die Traktanden sollen unter anderem bestimmte Wahlen sowie die Dekotierung der AFP-Aktien beinhalten, jeweils vorbehaltlich des Vollzugs der Transaktion. Es wird erwartet, dass folgende Personen der aoGV zur Wahl vorgeschlagen werden:

* David Spratt als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrates

David Spratt, geboren 1973, ist CEO von Constantia Flexibles und seit 2025 Mitglied des Group Executive Committee. Er ist irischer und britischer Staatsbürger und wohnt seit 2010 in der Schweiz. Vor Constantia Flexibles war Herr Spratt CEO von Ardagh Metal Packaging Europe (2021-2024) und Mitglied des globalen Führungsteams des an der NYSE notierten Unternehmens. Herr Spratt verbrachte 20 Jahre bei Amcor (NYSE: AMCR, S&P 500) in verschiedenen leitenden Positionen in zahlreichen Geschäftsbereichen sowie in den Bereichen Strategy und M&A. Vor seiner Tätigkeit in der Verpackungs-Branche arbeitete Herr Spratt bei KPMG London im Bereich Corporate Finance. Herr Spratt verfügt über einen Abschluss in Rechtswissenschaften (LLB Hons), einen EMBA der INSEAD und ein Board Directors-Diplom der IMD sowie weitere berufliche Qualifikationen.

* Thomas Glossner und Daniel Winkler, jeweils als Mitglied des Verwaltungsrates

Thomas Glossner, geboren 1974, ist seit 2022 Mitglied des Group Executive Committee und dient als EVP Procurement (Chief Procurement Officer) bei Constantia Flexibles. Er ist deutscher und schweizerischer Staatsbürger und lebt seit 2006 in der Schweiz. Vor seinem Engagement bei Constantia Flexibles hatte Herr Glossner globale Führungspositionen bei Amcor (NYSE: AMCR, S&P 500) inne und arbeitete 10 Jahre lang bei führenden Unternehmensberatungen. Spezialisiert auf Strategie und Betrieb beriet er Kunden in verschiedenen Branchen. Herr Glossner besitzt einen M.Sc. / MBA-Abschluss der Krannert Graduate School of Management (Purdue University) mit einem ersten Abschluss (Diplom-Betriebswirt) in Betriebs- und Volkswirtschaft in Deutschland.

Daniel J. Winkler, geboren 1974, ist seit 2020 Mitglied des Group Executive Committee und derzeit als EVP der Aluminium Division and Group Sustainability bei Constantia Flexibles tätig. Darüber hinaus ist er Vorstandsmitglied bei SB Packagings Constantia JV, Indien, und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Constantia Teich GmbH. Herr Winkler ist österreichischer Staatsbürger und lebt in Österreich. Nach seinem Abschluss als Magister an der Wirtschaftsuniversität Wien war er in verschiedenen internationalen Führungspositionen bei Siemens AG (NYSE, DAX) im Bereich Automation & Industrial Solutions tätig. Mit seinem Eintritt in die Greiner Gruppe im Jahr 2010 ist Daniel Winkler seit über 14 Jahren als Führungskraft in der Verpackungsindustrie tätig. 2020 wechselte er zu Constantia Flexibles, wo er EVP-Positionen in den Bereichen Vertrieb, Strategie und Geschäftsentwicklung innehatte.

* David Spratt und Daniel Winkler, jeweils als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Weitere Mitteilungen werden erfolgen, falls und soweit dies gemäss den geltenden Gesetzen und Börsenregularien verlangt ist.

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Die langjährigen Kundenbeziehungen mit lokal agierenden Unternehmen und internationalen Grosskonzernen werden durch fundiertes branchenspezifisches Know-How, Flexibilität im Kundenservice und Innovationskraft untermauert. Die Aluflexpack, mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt über Produktionsstandorte in der Schweiz, Frankreich, Polen, Türkei, Kroatien, den USA und Tunesien. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belief sich zum 30. Juni 2024 auf 1'604 Mitarbeiter.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Erfolge dar und sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, was bedeutet, dass die effektiven Ergebnisse aufgrund diverser Faktoren erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichtenten Aussagen abweichen können. Aluflexpack AG ist nicht verpflichtet, irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Aussender: Aluflexpack AG
Ansprechpartner: Akim Bogdani
E-Mail: ir@aluflexpack.com
Website: www.aluflexpack.com

