Berlin - Der Frauenanteil der AfD-Landeslisten für die Bundestagswahl liegt nur bei 11,3 Prozent. In den 16 Landeslisten werden von der AfD insgesamt 205 Männer und 26 Frauen für die Bundestagswahl am 23. Februar aufgelistet, wie aus einer Auswertung durch RTL, ntv und den "Stern" hervorgeht.Die Bundestagsfraktion der AfD wird demnach wohl auch nach der Bundestagswahl männlich dominiert sein. Am Wochenende wählte mit Nordrhein-Westfalen der letzte Landesverband seine Kandidaten für die Wahl am 23. Februar.Mit Brandenburg, Bremen und Thüringen haben insgesamt drei Landesverbände keine einzige Frau auf ihrer Liste. Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Schleswig-Holstein haben wie Nordrhein-Westfalen jeweils nur eine Frau gelistet.Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden 39 Männer und nur eine Frau gewählt. Mit nur drei Prozent ist der Wert für AfD-Verhältnisse unterdurchschnittlich. Die verhältnismäßig meisten weiblichen Listenplätze hat Rheinland-Pfalz. Hier ist jede vierte Person eine Frau.