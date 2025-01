Zürich - Der Kurs des Euro ist leicht gesunken. Am frühen Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9387 Schweizer Franken gehandelt, womit sie wieder unter die Marke von 0,94 gerutscht ist. Gegenüber dem US-Dollar hält sich der Euro knapp über 1,03, allerdings notiert er damit klar tiefer als noch am Mittwoch um die Mittagszeit mit 1,0354. Die Verunsicherung über die künftige Zollpolitik der USA belaste derzeit den Euro, so der Tenor in Marktkreisen. ...

