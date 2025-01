Zürich - Die Bellevue Group gründet mit Bellevue Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. eine neue Tochtergesellschaft, um mit einer eigenen Niederlassung die Bearbeitung der asiatischen Märkte zu intensivieren. Mit der verstärkten Präsenz vor Ort will Bellevue die bestehende Kundenbasis und die betreuten Vermögen über die nächsten Jahre gezielt ausbauen und die Wachstumsmöglichkeiten in Asien bestmöglich nutzen. Die Niederlassung in Singapur wird ...

