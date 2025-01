Der Hamburger Modehändler About You konnte vor der geplanten Übernahme durch Zalando nur ein geringes Umsatzwachstum verzeichnen. Immerhin konnten die Verluste im dritten Quartal 2024/2025 deutlich reduziert werden. Die About You Group verzeichnete im dritten Quartal 2024/2025 ein Umsatzplus von 1,3 Prozent auf 558,9 Mio. Euro und eine Rückkehr zum Kundenwachstum. Mit 12,8 Mio. aktiven Kunden innerhalb eines Jahres erreichte der Online-Fashionstore einen neuen Höchststand. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erhöhte sich um 1,7 Prozent auf 20,1 Millionen Euro. Unterm Strich gelang es About You, den Verlust deutlich von 10,4 Millionen Euro auf 3,9 Millionen …