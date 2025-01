Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.305 Punkten berechnet, dies ist ein Minus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Beiersdorf, Sartorius und Siemens Energy, am Ende die Porsche-Holding, die Deutsche Bank und die Münchener Rück.Aufgrund bisher kaum absehbarer neuer Impulse dürfte der Handelstag eher ruhig verlaufen. "Mit den bereits publizierten Handelsdaten aus Deutschland und den Erzeugenden aus dem produzierenden Gewerbe ist bereits der Fastenzeit überschritten worden. Die Marktteilnehmer werden sich im Vorfeld der morgigen US-Arbeitsmarktdaten zurückhalten", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die Gefahren von negativen Überraschungen oder Ausreißern aus den Erwartungswerten seien zu groß."Das gestern publizierte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank hat erneut klargemacht, dass die US-Notenbanker sehr vorsichtig mit weiteren Zwangsmaßnahmen sind und die Inflationsentwicklungen in den USA genau beobachten. Insbesondere die Auswirkungen der geplanten US-Strafzölle lässt sich aktuell nur schwer abschätzen", so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,0284 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9724 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 76,03 US-Dollar; das waren 13 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.